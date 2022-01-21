Токаев рассказал о «спичке у пороховой бочки» для начала протестов

Январский кризис в Казахстане выявил копившиеся годами проблемы, и расслоение доходов в республике стало «зажженной спичкой у пороховой бочки», которой воспользовались террористы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с бизнесменами в Нур-Султане.

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Слова главы государства приводит портал Tengrinews. Как отметил Токаев, в Казахстане стал слишком значительным разрыв между богатыми и бедными. Причем от экономического роста республики выигрывали ограниченные элитные группы, при этом доходы большинства жителей страны оставались прежними или уменьшались.

«Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики», — подчеркнул президент.

Токаев считает, что Казахстану необходимы реальные реформы, которые отвечают ожиданиям и интересам граждан. Как указал президент, в стране следует приступить к «перезагрузке экономической политики», и определить новые правила игры, «честные, прозрачные, справедливые».

В первые дни января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. На территории страны объявили чрезвычайное положение Для стабилизации ситуации в республику направили миротворческие силы ОДКБ. Миссия миротворцев продлилась около двух недель, все военнослужащие покинули Казахстан к 19 января, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКазахстан
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