В МИД Казахстана назвали необъективной резолюцию Европарламента по ситуации в республике

Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане предвзята и основана на необъективных данных, считают в Министерстве иностранных дел республики. Внешнеполитическое ведомство распространило соответствующее заявление.

СМИ: Глава МИД Казахстана не считает, что к беспорядкам причастен Назарбаев

Накануне депутаты ЕП приняли на пленарной сессии резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, напоминает RT. Парламентарии призвали провести международное расследование и ввести санкции против чиновников республики за нарушения в этой области.

«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», — говорится в сообщении.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января. Начавшиеся как митинги против повышения цен на сжиженный газ, акции переросли в стычки с силовиками и беспорядки. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворческие силы ОДКБ, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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