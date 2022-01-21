В МИД Казахстана назвали необъективной резолюцию Европарламента по ситуации в республике
Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане предвзята и основана на необъективных данных, считают в Министерстве иностранных дел республики. Внешнеполитическое ведомство распространило соответствующее заявление.
Накануне депутаты ЕП приняли на пленарной сессии резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, напоминает RT. Парламентарии призвали провести международное расследование и ввести санкции против чиновников республики за нарушения в этой области.
«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», — говорится в сообщении.
Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января. Начавшиеся как митинги против повышения цен на сжиженный газ, акции переросли в стычки с силовиками и беспорядки. Для стабилизации ситуации в страну были направлены миротворческие силы ОДКБ, напоминает Газета.ру.
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