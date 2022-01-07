Токаев поручил предоставить казахстанцам бесплатные СМС и минуты звонков

Уточняется, что по поручению главы государства казахстанцы получат по 200 СМС и 300 минут звонков.

Ранее на фоне протестов в Казахстане зафиксировали сбои в работе Всемирной паутины, а 5 января интернет полностью отключили. Позже телекоммуникационная компания «Казахтелеком» подключила проводной интернет в ряде регионов Казахстана.

В первые дни января в республике вспыхнули акции протестов против повышения цен на сжиженный газ. Митинги прошли в разных городах республики и переросли в столкновения демонстрантов с силовиками и массовые беспорядки.

