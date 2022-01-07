В Казахстане снова заработал интернет
Интернет в Казахстане вновь возобновил работу, сообщает РИА Новости.
На фоне акций протеста, развернувшихся в республике в первые дни января, в стране зафиксировали сбои в работе Всемирной паутины. Интернет полностью отключили 5 января, напоминает Ura.ru. Позже телекоммуникационная компания «Казахтелеком» подключила проводной интернет в ряде регионов Казахстана, пишет RT.
Однако 6 января появились сообщения о том, что выход в Сеть вновь стал недоступен. Власти отключили интернет до утра пятницы, затем подключение восстановили на несколько часов.
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