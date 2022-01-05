По всему Казахстану отключили интернет

В своём Twitter компания отметила, что республика полностью отключена от всемирной паутины, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов.

«Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», - говорится в сообщении организации.

Ранее стало известно, что из-за рубежа стали недоступны сайты казахстанских СМИ, в том числе zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz, Sputnik Казахстан, сообщает RT.

Протесты в Казахстане начались после повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные митинги переросли в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.

