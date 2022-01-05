По всему Казахстану отключили интернет
Организация NetBlocks, занимающаяся анализом работы интернета в мире, заявила, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета.
В своём Twitter компания отметила, что республика полностью отключена от всемирной паутины, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов.
«Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», - говорится в сообщении организации.
Ранее стало известно, что из-за рубежа стали недоступны сайты казахстанских СМИ, в том числе zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz, Sputnik Казахстан, сообщает RT.
Протесты в Казахстане начались после повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные митинги переросли в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.
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