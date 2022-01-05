Очевидцы: в Актау силовики переходят на сторону протестующих

В городе Актау в Казахстане ряд силовиков стали переходить на сторону протестующих, которые требуют снизить цены на газ, сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал КушТау on-line.

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Правоохранители отказываются применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие поддержали силовиков, при этом скандируя: «Молодцы!». В настоящее время акции протеста проходят также в центре Алма-Аты и Нур-Султане.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
ТЕГИ:ГазПротестыПолицияКазахстан
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