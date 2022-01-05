Очевидцы: в Актау силовики переходят на сторону протестующих

Правоохранители отказываются применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие поддержали силовиков, при этом скандируя: «Молодцы!». В настоящее время акции протеста проходят также в центре Алма-Аты и Нур-Султане.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ.

