Более 100 участников террористических акций задержаны в Алма-Ате

В Алма-Ате полиция задержала более 100 участников террористических акций. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

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По данным пресс-службы МВД Казахстана всего за дни протестов, которые начались 2 января 2022 года, было задержано 3 811 участников митингов. До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовых структур республики погибли 18 сотрудников и еще 740 ранены. Некоторым из силовиков не было и 25 лет.

Ранее в старой столице Казахстана Алма-Ате были задержаны две группы людей, которые были вооружены холодным и огнестрельным оружием.

Ранее МВД Казахстана предупредило протестующих об уничтожении в случае отказа сложить оружие по требованию властей.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:ПротестыКазахстан
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