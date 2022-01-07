Более 100 участников террористических акций задержаны в Алма-Ате
В Алма-Ате полиция задержала более 100 участников террористических акций. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».
По данным пресс-службы МВД Казахстана всего за дни протестов, которые начались 2 января 2022 года, было задержано 3 811 участников митингов. До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовых структур республики погибли 18 сотрудников и еще 740 ранены. Некоторым из силовиков не было и 25 лет.
Ранее в старой столице Казахстана Алма-Ате были задержаны две группы людей, которые были вооружены холодным и огнестрельным оружием.
Ранее МВД Казахстана предупредило протестующих об уничтожении в случае отказа сложить оружие по требованию властей.
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