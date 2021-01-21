Ткаченко: «Спутником V» должны привиться Сигал и Депардье
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН предположил, кто из зарубежных звезд решит привиться российской вакциной от коронавируса.
Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о планах привиться от коронавируса вакциной «Спутник V».
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН предположил, что вслед за Кустурицей российской вакциной захотят привиться и другие знаменитости.
«Сам по себе режиссер Эмир Кустурица человек гениальный и немного взбалмошный, как мы знаем. При этом он, конечно же, отчаянно любит Россию, все, что с ней связано. Забота о здоровье, надеюсь, входит в его планы, и раз уж он любит Россию, то пусть прививается «Спутником V». Я думаю, что вслед за ним в очередь встанут Стивен Сигал и Жерар Депардье, поэтому мне кажется, что очередь будет богатая и талантливая», – сказал он.
Ранее от COVID-19 российской вакциной также привился американский режиссер Оливер Стоун. В свою очередь, актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о том, что вакцинировался «по блату» еще в начале октября.
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