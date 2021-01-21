Ткаченко: «Спутником V» должны привиться Сигал и Депардье

«Сам по себе режиссер Эмир Кустурица человек гениальный и немного взбалмошный, как мы знаем. При этом он, конечно же, отчаянно любит Россию, все, что с ней связано. Забота о здоровье, надеюсь, входит в его планы, и раз уж он любит Россию, то пусть прививается «Спутником V». Я думаю, что вслед за ним в очередь встанут Стивен Сигал и Жерар Депардье, поэтому мне кажется, что очередь будет богатая и талантливая», – сказал он.

Ранее от COVID-19 российской вакциной также привился американский режиссер Оливер Стоун. В свою очередь, актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о том, что вакцинировался «по блату» еще в начале октября.

