В ВОЗ объяснили отказ от паспортов вакцинации
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что нехватка вакцины от коронавируса по всему миру создает очень большое неравенство, сообщает ТАСС.
По её словам, из-за недостаточного количества вакцины от COVID-19, а также неполной информации о её влиянии на распространение вируса, ВОЗ пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации для путешественников.
«Мы ещё не знаем, насколько вакцина практически не позволяет переносить вирус... Нам нужны ещё популяционные исследования», - добавила Вуйнович, отметив, что данный вопрос обсуждается во многих странах.
Ранее Вуйнович заявила, что намерена вакцинироваться от COVID-19 в России, сообщает RT. Она отметила, что сделает это сразу, «когда это будет возможно».
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