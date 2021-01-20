В ВОЗ объяснили отказ от паспортов вакцинации

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что нехватка вакцины от коронавируса по всему миру создает очень большое неравенство, сообщает ТАСС.

По её словам, из-за недостаточного количества вакцины от COVID-19, а также неполной информации о её влиянии на распространение вируса, ВОЗ пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации для путешественников.

«Мы ещё не знаем, насколько вакцина практически не позволяет переносить вирус... Нам нужны ещё популяционные исследования», - добавила Вуйнович, отметив, что данный вопрос обсуждается во многих странах.

Ранее Вуйнович заявила, что намерена вакцинироваться от COVID-19 в России, сообщает RT. Она отметила, что сделает это сразу, «когда это будет возможно».

