Тиньков назвал ошибкой включение его в санкционный список Великобритании

Предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что против него никогда не должны были вводить санкции. Об этом бизнесмен написал в своем Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская организация).

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«Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить совершенную ошибку», - сообщил бизнесмен.

Ранее Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:БанкБизнесСанкции ЕС
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