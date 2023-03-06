Тиньков назвал ошибкой включение его в санкционный список Великобритании
Предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что против него никогда не должны были вводить санкции. Об этом бизнесмен написал в своем Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская организация).
«Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить совершенную ошибку», - сообщил бизнесмен.
Ранее Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru