СМИ: Олег Тиньков попросил снять с него санкции

Бизнесмен Олег Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщил Bloomberg.

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Британское министерство иностранных дел заявило, что оно не комментирует индивидуальные санкции, пишут СМИ. Тиньков осенью 2022 года сообщил об отказе от российского гражданства.

Ранее злоумышленники обокрали виллу бизнесмена Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми. Оттуда пропали драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро. По данным агентства, в группу входили три человека, которые преодолели систему охраны, проникли на территорию пустого дома и вскрыли два сейфа.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВеликобританияСанкции ЕС
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