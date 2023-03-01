СМИ: Олег Тиньков попросил снять с него санкции
Бизнесмен Олег Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщил Bloomberg.
Британское министерство иностранных дел заявило, что оно не комментирует индивидуальные санкции, пишут СМИ. Тиньков осенью 2022 года сообщил об отказе от российского гражданства.
Ранее злоумышленники обокрали виллу бизнесмена Олега Тинькова в тосканском городе Форте-дей-Марми. Оттуда пропали драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро. По данным агентства, в группу входили три человека, которые преодолели систему охраны, проникли на территорию пустого дома и вскрыли два сейфа.
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