США ввели санкции против замминистра юстиции РФ и российских судей

В частности, санкции ввели в отношении шести граждан России, в том числе заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко.

Кроме того, в «чёрный» список включили судью Мосгорсуда Илью Козлова, судью Басманного суда Москвы Елену Ленскую, судью Хамовнического суда столицы Диану Мищенко и следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ Андрея Задачина.

В Минфине США пояснили, что указанные лица попали в санкционный список в соответствии с так называемым «законом Магнитского».

Ранее Совет ЕС заявил, что лица и организации, которые попали в антироссийские санкционные списки, обязаны сообщить о своих активах в странах Евросоюза, сообщает НСН.

