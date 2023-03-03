США ввели санкции против замминистра юстиции РФ и российских судей

США расширили свой антироссийский санкционный список, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

СМИ: Олег Тиньков попросил снять с него санкции

В частности, санкции ввели в отношении шести граждан России, в том числе заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко.

Кроме того, в «чёрный» список включили судью Мосгорсуда Илью Козлова, судью Басманного суда Москвы Елену Ленскую, судью Хамовнического суда столицы Диану Мищенко и следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ Андрея Задачина.

В Минфине США пояснили, что указанные лица попали в санкционный список в соответствии с так называемым «законом Магнитского».

Ранее Совет ЕС заявил, что лица и организации, которые попали в антироссийские санкционные списки, обязаны сообщить о своих активах в странах Евросоюза, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМосгорсудМинюст РФСанкции СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры