США ввели санкции против замминистра юстиции РФ и российских судей
США расширили свой антироссийский санкционный список, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В частности, санкции ввели в отношении шести граждан России, в том числе заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко.
Кроме того, в «чёрный» список включили судью Мосгорсуда Илью Козлова, судью Басманного суда Москвы Елену Ленскую, судью Хамовнического суда столицы Диану Мищенко и следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ Андрея Задачина.
В Минфине США пояснили, что указанные лица попали в санкционный список в соответствии с так называемым «законом Магнитского».
Ранее Совет ЕС заявил, что лица и организации, которые попали в антироссийские санкционные списки, обязаны сообщить о своих активах в странах Евросоюза, сообщает НСН.
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