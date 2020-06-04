Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда
Очередной номер американского журнала Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда и других афроамериканцев, погибших от рук полиции.
Журнал выйдет 15 июня. На обложке будет помещена картина известного американского художника Тайтуса Кафара - это портрет матери-афроамериканки, держащей в руках ребенка. По краям написаны имена 35 мужчин и женщин, которые скончались в результате действий полиции.
Массовые беспорядки и акции протеста во многих городах США вспыхнули после смерти от рук полицейских чернокожего американца Джорджа Флойда. Акции протеста также поддержали в городах Европы, в частности в Стокгольме и Лондоне.
Президент США Дональд Трамп ранее опроверг появившуюся информацию о том, что он во время протестов скрывался в бункере, расположенном под Белым домом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Fox. Тем не менее, он подтвердил, что спускался в бункер несколько раз за день «для инспекции».
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