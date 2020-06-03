Трамп опроверг информацию о том, что скрывался в бункере в ходе протестов

Трамп назвал эту информацию ложной. Тем не менее, он подтвердил, что спускался в бункер несколько раз за день «для инспекции». По его словам, ситуация не была проблемной даже близко.

Информация о том, что Трамп прятался в бункере под Белым домом распространило издание The New York Times, пишет агентство. Газета отмечала, что в бункер президент США спускается в случае угрозы Белому дому.

В последние несколько дней в разных городах США, в том числе в Вашингтоне, проходят акции протеста против полицейского произвола. Поводом для них послужило убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.







