Пока на 30. Суд арестовал Навального под «присмотром» наркома НКВД

Решение об избрании меры пресечения Алексею Навальному как злостному нарушителю испытательного срока для условно осужденных выносилось в подмосковных Химках - рядом с аэропортом «Шереметьево», где накануне приземлился рейс из Германии, которым оппозиционный политик вернулся на родину. Причем, правосудие вершилось на выезде: судья оперативно прибыла в местный отдел полиции, где после задержания оставался Навальный. В МВД это объяснили отсутствием у Навального «актуальных на момент прибытия результатов теста на коронавирусную инфекцию».

О намерении задержать Навального Федеральная служба исполнения наказаний сообщила граду и миру еще в самом конце прошлого года, так, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений. В заявлении Управления ФСИН по Москве говорилось, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Позже стало известно про дело об отмене условного срока и о том, что Навальный объявлен в федеральный розыск.

По утверждению ФСИН, Навальный в 2020 году неоднократно нарушал условия испытательного срока и не являлся на регистрацию вопреки обязательствам, наложенным на него судом. В ведомстве указали, что учли период нахождения Навального в немецкой клинике Charite, куда он был доставлен из Омска якобы после отравления веществом из группы «Новичок». Там отметили, что Навальный лишь спустя два месяца после выписки из клиники сообщил ФСИН, что восстанавливает здоровье в одном из отелей Берлина. Тем не менее, «сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», говорилось в сообщении ФСИН. У Навального есть две условные судимости – по делу «Кировлеса» и по делу «Ив Роше». Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

Помещение Навального под стражу на 30 суток означает, что он будет ожидать в СИЗО заседания, на котором суд решит, будет ли его условный срок заменен на реальный. Оно было запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы, однако, по сведениям «Интерфакса», перенесено на 2 февраля.

На одном из фото в соцсетях, сделанном в химкинском отделе полиции, где выездной суд избирал меру пресечения Навальному, зафиксирован висящий там стенд с фотографией Генриха Ягоды, первого наркома НКВД. На его совести – ГУЛАГ, Беломорканал, он же в 1937 году был обвинен в антигосударственных преступлениях и подготовке госпереворота, а годом позже расстрелян. В случайность тут как-то не верится. Куда больше – в намек на то, что, говоря о взятии под стражу на 30 суток, следует добавлять слово «пока». Пока на 30.

