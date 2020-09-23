Тихановская объявила себя единственным лидером Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объявила себя единственным избранным народом лидером республики, так как срок полномочий Александра Лукашенко закончился. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала она после того, как глава государства провел тайную церемонию вступления в должность.

Тихановская отметила, что приказы Лукашенко силовым структурам с этого момента не подлежат исполнению, так как нелегитимны.

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«Наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь», - заявила политик.

Кроме того, Тихановская рассказала, что европейские страны готовы оказать финансовую поддержку Белоруссии после победы демократии в республике.

На прошлой неделе член Координационного совета Белоруссии заявил, что оппозиция ждет около четырех миллиардов долларов помощи при смене власти в стране.

Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН выразил сомнения в том, что эта помощь будет оказана.

«Я бы не стал называть Тихановскую надежным источником информации о происходящем за пределами Белоруссии», - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что помощь ЕС может быть самой разнообразной – это и словесная поддержка протестующих, и принятие различных деклараций, что делает Европарламент.

«Но реальная власть находится у Еврокомиссии, а главы МИД ЕС до сих пор не могут принять санкции против Белоруссии, хотя ими угрожают с 10 августа», - подчеркнул политолог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыАлександр ЛукашенкоБелоруссияСветлана Тихановская
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