Тихановская объявила себя единственным лидером Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объявила себя единственным избранным народом лидером республики, так как срок полномочий Александра Лукашенко закончился. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала она после того, как глава государства провел тайную церемонию вступления в должность.

Тихановская отметила, что приказы Лукашенко силовым структурам с этого момента не подлежат исполнению, так как нелегитимны.