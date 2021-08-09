Тихановская исключила новые акции протеста в Белоруссии
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская исключила проведение в городах страны новых массовых акций оппозиции. В интервью германскому агентству DPA она пояснила, что «цена за это слишком высока».
По словам Тихановской, любой участник акций может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы. Политик отметила, что здесь в приоритете должна быть безопасность людей. Жертв и поломанных жизней, по ее словам, и так слишком много.
Тихановская отметила, что демонстрации на улицах - это лишь часть протестного движения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 августа встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, передает RT. Они обсудили нарушение прав человека режимом президента Александра Лукашенко, а также преследование демократических деятелей.
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