Тихановская исключила новые акции протеста в Белоруссии

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская исключила проведение в городах страны новых массовых акций оппозиции. В интервью германскому агентству DPA она пояснила, что «цена за это слишком высока».

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По словам Тихановской, любой участник акций может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы. Политик отметила, что здесь в приоритете должна быть безопасность людей. Жертв и поломанных жизней, по ее словам, и так слишком много.

Тихановская отметила, что демонстрации на улицах - это лишь часть протестного движения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 августа встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, передает RT. Они обсудили нарушение прав человека режимом президента Александра Лукашенко, а также преследование демократических деятелей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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