«Если будет надо». Тихановская пригрозила годовыми протестами

Протесты в Белоруссии могут длиться недели, месяцы и даже годы, если этого будет требовать ситуация, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она отметила, что действующий глава государства Александр Лукашенко надеется, что протесты постепенно ослабеют.

"Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо», - сказала Тихановская.