«Если будет надо». Тихановская пригрозила годовыми протестами
Протесты в Белоруссии могут длиться недели, месяцы и даже годы, если этого будет требовать ситуация, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
Она отметила, что действующий глава государства Александр Лукашенко надеется, что протесты постепенно ослабеют.
"Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо», - сказала Тихановская.
Ранее она в интервью РБК призвала не рассматривать ее как нового президента страны. Тихановская напомнила, что ее предвыборная программа включала главный пункт - проведение повторных выборов, на которых и должен быть избран новый глава государства.
«Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин (Владимир, президент РФ – прим. НСН) нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным», - отметила она.
После оглашения итогов выборов в Белоруссии Москва признала Лукашенко избранным президентом. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия приветствует желание белорусской оппозиции развивать двусторонние отношения, однако отмечает отсутствие единой позиции в этом вопросе.
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