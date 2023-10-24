TI: Израиль может отказаться от операции в Газе из-за заложников

По данным газеты, дальнейшее освобождение пленных палестинского движения ХАМАС «может привести к отсрочке политическим руководством наземного вторжения или даже прекращению его на полпути». Так, к отсрочке наземной операции привело освобождение в пятницу двух американок, пишет RT.

Как указывает Times of Israel, Армия обороны Израиля считает, что наземное наступление «может вынудить ХАМАС освободить заложников». По мнению военных, Израиль должен как можно раньше начать действовать в Газе для достижения поставленных правительством целей в противостоянии с ХАМАС.

Ранее израильская сторона заявляла, что наземная операция необходима для уничтожения военной инфраструктуры и самого палестинского движения, напоминает Ura.ru. В то же время израильская армия указала, что военных не будут вводить в Газу, если ХАМАС отпустит всех пленных.

