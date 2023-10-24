TI: Израиль может отказаться от операции в Газе из-за заложников
Армия Израиля опасается, что наземную операцию в секторе Газа могут отложить или прекратить из-за освобождения заложников. Об этом пишет Times of Israel.
По данным газеты, дальнейшее освобождение пленных палестинского движения ХАМАС «может привести к отсрочке политическим руководством наземного вторжения или даже прекращению его на полпути». Так, к отсрочке наземной операции привело освобождение в пятницу двух американок, пишет RT.
Как указывает Times of Israel, Армия обороны Израиля считает, что наземное наступление «может вынудить ХАМАС освободить заложников». По мнению военных, Израиль должен как можно раньше начать действовать в Газе для достижения поставленных правительством целей в противостоянии с ХАМАС.
Ранее израильская сторона заявляла, что наземная операция необходима для уничтожения военной инфраструктуры и самого палестинского движения, напоминает Ura.ru. В то же время израильская армия указала, что военных не будут вводить в Газу, если ХАМАС отпустит всех пленных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru