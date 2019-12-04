The Telegraph: За появлением в сети секретных британских документов стоят русские хакеры
Секретные протоколы торговых переговоров между США и Великобританией, которые были выложены в сеть с анонимных аккаунтов, вероятно, были созданы русскими хакерами с целью дезинформации. Об этом пишет на страницах издания The Telegraph политический обозреватель Гордон Рейнер.
Как отмечается, речь идет о 451-страничном досье с секретными протоколами торговых переговоров между США и Великобританией, которые касались государственной здравоохранительной компании NHS.
Рейнер заявляет, что компания Graphika, занимающаяся интернет-аналитикой, обнаружила, что действия хакеров, разместивших документы, повторяют методы, которые были использованы в операции под названием «Вторичная инфекция» на Facebook в мае этого года (ее также приписывают России).
Кремль не отрицает причастность российских хакеров к утечке британских правительственных документов и, по мнению Рейнера, тем самым разжигает политический скандал. Автор отмечает, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «демонизация» русских хакеров используется другими странами для «отвлечения внимания от собственных проблем».
Отмечается, что британский кабинет министров отказался сообщить, проводится ли расследование данного инцидента.
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