The Telegraph: За появлением в сети секретных британских документов стоят русские хакеры

Секретные протоколы торговых переговоров между США и Великобританией, которые были выложены в сеть с анонимных аккаунтов, вероятно, были созданы русскими хакерами с целью дезинформации. Об этом пишет на страницах издания The Telegraph политический обозреватель Гордон Рейнер.

Как отмечается, речь идет о 451-страничном досье с секретными протоколами торговых переговоров между США и Великобританией, которые касались государственной здравоохранительной компании NHS.