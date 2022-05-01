The Telegraph прогнозирует раздел мира на два враждующих экономических блока

По мнению автора, события, происходящие в Европе, способствуют тектоническому сдвигу в международных отношениях. Они вернули систему, при которой сферы влияния распределены между Вашингтоном и Москвой.

Обозреватель сделал вывод, что конкуренция Белого дома и Кремля способна расколоть планету на два лагеря и завершить эпоху глобализации, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству Синьхуа заявил, что Россия преодолела санкционное давление Запада, ослабить страну не получится.

