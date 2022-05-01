The Telegraph прогнозирует раздел мира на два враждующих экономических блока
Мир ожидает разделение на два противоборствующих в сфере экономике лагеря. Такой прогноз сделал обозреватель британской газеты The Telegraph Лиам Халлиган в публикации 1 мая.
По мнению автора, события, происходящие в Европе, способствуют тектоническому сдвигу в международных отношениях. Они вернули систему, при которой сферы влияния распределены между Вашингтоном и Москвой.
Обозреватель сделал вывод, что конкуренция Белого дома и Кремля способна расколоть планету на два лагеря и завершить эпоху глобализации, сообщает РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству Синьхуа заявил, что Россия преодолела санкционное давление Запада, ослабить страну не получится.
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