По его словам, это произойдет из-за роста экономик развивающихся стран. Отмечается, что доминирование США, Евросоюза и их азиатских союзников было основано на экономической мощи. Как пишет издание, к 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по паритету покупательной способности, чем США и восемь крупнейших других стран, в отношении которых введены санкции, вместе взятые.

Если взять во внимание к этому другие развивающиеся державы, такие как Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция, то глобальный баланс сил изменится еще больше, что положит конец двухсотлетнему глобальному господству Запада, если некоторые из этих восходящих держав не присоединятся к нему.

Как сообщалось ранее, совместные действия США и Евросоюза по выстраиванию единого санкционного фронта против России могут быть обкаткой механизма для сдерживания Китая.

