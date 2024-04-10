The Sun: Израиль готов ударить по ядерным объектам Ирана

Власти Израиля готовы нанести удар по ядерным объектам на территории Ирана. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники в силовых структурах в странах Запада.

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По информации издания, Израиль нанесет удар по Ирану, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди в столице Сирии Дамаске.

Газета отмечает, что атака Израиля по ядерным объектам Ирана может привести к непредсказуемым последствиям для Ближнего Востока.

В начале апреля Израиль приостановил работу 28 своих посольств на фоне угрозы со стороны Ирана. Тегерана пообещал дать ответ на удар по его консульству в Дамаске, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:СирияИранИзраиль

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