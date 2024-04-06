СМИ: Армии США и Израиля привели в повышенную готовность

США и Израиль привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможном ударе со стороны Ирана. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

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«Военные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности», — отмечает газета.

По данным источников, израильская сторона отменила увольнения для боевых частей, призвала часть резервистов в подразделения ПВО, а также заблокировала сигналы GPS.

Ранее СМИ сообщили, что США и Израиль ожидают атаки Ирана после удара по консульству в Дамаске. Посол Тегерана в Сирии Хосейн Акбари отмечал, что Тель-Авив получит «решительный ответ» на атаку. При этом Корпус стражей Исламской революции заявлял о подготовке «смертельных ударов» по Израилю.

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ФОТО: РИА Новости
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