СМИ: Армии США и Израиля привели в повышенную готовность
США и Израиль привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможном ударе со стороны Ирана. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.
«Военные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности», — отмечает газета.
По данным источников, израильская сторона отменила увольнения для боевых частей, призвала часть резервистов в подразделения ПВО, а также заблокировала сигналы GPS.
Ранее СМИ сообщили, что США и Израиль ожидают атаки Ирана после удара по консульству в Дамаске. Посол Тегерана в Сирии Хосейн Акбари отмечал, что Тель-Авив получит «решительный ответ» на атаку. При этом Корпус стражей Исламской революции заявлял о подготовке «смертельных ударов» по Израилю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru