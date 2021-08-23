The Sun: британская королева распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри

По его словам, ее Величество «выведена из себя постоянными нападками». В настоящее время команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни.

Основное внимание сосредоточено на мемуарах, над которыми работает принц Гарри. Он обещал впервые подробно рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность.

Ранее в Британии развод Гарри с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения брата с Уильямом.

