The Sun: британская королева распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри
Королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги Меган Маркл будут расценены как клеветнические, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
По его словам, ее Величество «выведена из себя постоянными нападками». В настоящее время команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни.
Основное внимание сосредоточено на мемуарах, над которыми работает принц Гарри. Он обещал впервые подробно рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность.
Ранее в Британии развод Гарри с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения брата с Уильямом.
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