Принц Гарри c супругой получат выплату за решение заводить не больше двух детей

Принц и его жена решили не заводить больше двух детей. За это пара получит в награду выплату 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей) от британской организации Population Matters. Организация следит за оптимальной численностью населения страны.

По словам представителей движения, маленькие семьи «уменьшают негативное влияние на окружающую среду и дают больше шансов будущим поколениям процветать на здоровой планете», передаёт Sky News.

В Population Matters поблагодарили герцога и герцогиню Сассекских за принятие этого «просвещённого решения». Полученные от организации средства супруги смогут пожертвовать на любую благотворительность.

Ранее в Британии развод Гарри с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения брата с Уильямом.



