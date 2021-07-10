Принц Гарри c супругой получат выплату за решение заводить не больше двух детей
Принц и его жена решили не заводить больше двух детей. За это пара получит в награду выплату 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей) от британской организации Population Matters. Организация следит за оптимальной численностью населения страны.
По словам представителей движения, маленькие семьи «уменьшают негативное влияние на окружающую среду и дают больше шансов будущим поколениям процветать на здоровой планете», передаёт Sky News.
В Population Matters поблагодарили герцога и герцогиню Сассекских за принятие этого «просвещённого решения». Полученные от организации средства супруги смогут пожертвовать на любую благотворительность.
Ранее в Британии развод Гарри с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения брата с Уильямом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- Москвичей предупредили о трех тепловых рекордах
- В Шереметьево объяснили огромные очереди при регистрации
- Мечты о Крыме. Украина пугает Россию намерениями
- В Петербурге в аварии с лодкой пострадали девять человек
- В Ростовской области ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19
- Захарова обратила внимание на нестыковки в документах ОЗХО об отравлении Навального
- Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения
- Цены на красную икру критически выросли во Владивостоке
- На Украине раскрыли планы о депортации россиян из Крыма
- «Корона»-регионы. Эксперты назвали российские области с угрожающим уровнем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru