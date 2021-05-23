В Британии развод Гарри с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения брата с Уильямом
По мнению американского эксперта по королевской семье Великобритании Кинси Скофилд, есть единственная возможность для примирения враждующих братьев монаршей семьи Гарри и Уильяма.
«Увы, на мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся, и Гарри вернется в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране», - высказала предположение Скофилд.
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон старалась смягчить напряженность между братьями во время визита принца Гарри в Лондон на похороны дедушки.
Герцог и герцогиня Сассекские отпраздновали третью годовщину свадьбы 19 мая, напоминает РИА ФАН.
Конфликт между братьями из королевской семьи Великобритании возник на фоне отказа принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевских привилегий, разрыва с Букингемским дворцом и переезда супругов в США.
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