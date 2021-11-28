The Jerusalem Post: учёные назвали способ убить COVID-19 за две секунды

К такому выводу ученые пришли экспериментальным путем, изучая влияние радиоволн в диапазоне 1—10 мм на COVID-19.

«Этот тип излучения действует в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около 3 мм», — пояснил один из авторов научной работы, профессора Моше Эйната.

По данным ученых, радиоволны оказывают влияние на повышение температуры и борются с вирусом. Однако, по мнению ученых, этот способ едва ли можно использовать для лечения вируса у человека.

В декабре 2020 года в British Dental Journal появилась публикация о том, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований, сообщало издание