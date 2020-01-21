The Guardian узнала имя нового лидера запрещенной в РФ группировки ИГ
Представители двух разведывательных служб сообщили, что новым лидером террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Как пишет издание, аль-Салби является одним из основателей террористической группы. Изданию сообщили, что Салби был назначен лидером спустя несколько часов после ликвидации предыдущего главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.
Напомним, спецоперация США по ликвидации аль-Багдади состоялась 27 октября. Ранее журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН рассказал, почему Трампу на руку делать заявления об уничтожении лидера террористов.
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