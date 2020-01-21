The Guardian узнала имя нового лидера запрещенной в РФ группировки ИГ

Как пишет издание, аль-Салби является одним из основателей террористической группы. Изданию сообщили, что Салби был назначен лидером спустя несколько часов после ликвидации предыдущего главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.

Напомним, спецоперация США по ликвидации аль-Багдади состоялась 27 октября. Ранее журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН рассказал, почему Трампу на руку делать заявления об уничтожении лидера террористов.

