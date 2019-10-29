Труп аль-Багдади утопили в море

При этом источник отказался раскрыть место и обстоятельства захоронения аль-Багдади.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что от тела главаря террористом «избавились должным образом», передает РИА Новости.

Напомним, что тело лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бин Ладена также было захоронено в море. Тогда власти США объяснили это решение нежеланием, чтобы место захоронение террориста стало объектом паломничества.

Ранее в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил, что за убийство своего лидера террористы будут мстить. Кроме того, по его словам, место главы группировки может занять другой человек. «Я думаю, что аль-Багдади не был харизматиком и человеком, который был сопоставим с тем же бин Ладеном по своему авторитету. Не будет Багдади – будет ещё кто-то. Они, может быть, изберут какой-то временный совет. Пока что у них положение сложное. Мало кто захочет на это место. Я не исключаю, что последует какая-то месть. Скорее всего, мстить они будут на Ближнем Востоке, вряд ли они будут это делать в Европе», - пояснил он.

