Труп аль-Багдади утопили в море
Тело главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Как заявил собеседник агентства, перед захоронением тела главаря террористов над ним были проведены религиозные обряды согласно исламским традициям.
При этом источник отказался раскрыть место и обстоятельства захоронения аль-Багдади.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что от тела главаря террористом «избавились должным образом», передает РИА Новости.
Напомним, что тело лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бин Ладена также было захоронено в море. Тогда власти США объяснили это решение нежеланием, чтобы место захоронение террориста стало объектом паломничества.
Ранее в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил, что за убийство своего лидера террористы будут мстить. Кроме того, по его словам, место главы группировки может занять другой человек. «Я думаю, что аль-Багдади не был харизматиком и человеком, который был сопоставим с тем же бин Ладеном по своему авторитету. Не будет Багдади – будет ещё кто-то. Они, может быть, изберут какой-то временный совет. Пока что у них положение сложное. Мало кто захочет на это место. Я не исключаю, что последует какая-то месть. Скорее всего, мстить они будут на Ближнем Востоке, вряд ли они будут это делать в Европе», - пояснил он.
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