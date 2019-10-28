Американист назвал выгоду Трампа от уничтожения лидера ИГИЛ

«Здесь есть два момента. Первое, с моей точки зрения, это абсолютное совпадение. Другое дело, что Трампу очень на пользу вся эта история. Он переживает не самое легкое время с этими расследования. Но никакого отношения к уничтожения лидера ИГ (запрещена в РФ - прим.НСН) это не имеет. Попытки уничтожить его предпринимались на протяжении нескольких лет и все они были безуспешны. Так что сейчас была очередная возможность что-то такое сделать и этой возможность воспользовались. Я знаю, что в плен попали несколько соратников Багдади, которые указали его местонахождение, и под выборы это очень сложно придумать. Кстати говоря, лучше было бы попозже немножко, поближе к выборам заявить об этом. Но сейчас представилась такая возможность и они ею воспользовались», - подчеркнул он.

В свою очередь Министерство обороны РФ опубликовало заявление о том, что у ведомства отсутствуют данные о том, что аль-Багдади действительно уничтожен.

