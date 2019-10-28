Американист назвал выгоду Трампа от уничтожения лидера ИГИЛ
Журналист-американист в эфире НСН рассказал, почему Трампу на руку делать заявления об уничтожении лидера террористов.
Президент США Дональд Трамп подтвердил факт ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ – запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. По словам американского президента, уничтожение террориста было проведено в рамках операции вооруженных сил США на северо-востоке Сирии.
В беседе с НСН журналист-американист Михаил Таратута усомнился в том, что лидер террористов действительно уничтожен. По его словам, подобная победа очень поможет Трампу на грядущих выборах.
«Здесь есть два момента. Первое, с моей точки зрения, это абсолютное совпадение. Другое дело, что Трампу очень на пользу вся эта история. Он переживает не самое легкое время с этими расследования. Но никакого отношения к уничтожения лидера ИГ (запрещена в РФ - прим.НСН) это не имеет. Попытки уничтожить его предпринимались на протяжении нескольких лет и все они были безуспешны. Так что сейчас была очередная возможность что-то такое сделать и этой возможность воспользовались. Я знаю, что в плен попали несколько соратников Багдади, которые указали его местонахождение, и под выборы это очень сложно придумать. Кстати говоря, лучше было бы попозже немножко, поближе к выборам заявить об этом. Но сейчас представилась такая возможность и они ею воспользовались», - подчеркнул он.
В свою очередь Министерство обороны РФ опубликовало заявление о том, что у ведомства отсутствуют данные о том, что аль-Багдади действительно уничтожен.
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