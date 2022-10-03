Бутина предрекла раскол британского правительства из-за политики Трасс

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина заявила, что из-за политики премьер-министра Лиз Трасс правительство Великобритании долго не продержится, сообщает NEWS.ru.

Между Лиз Трасс и Карлом III возникли разногласия

По её мнению, глава британского кабмина пытается увести внимание общества от насущных вопросов и добиться принятия популистских законов, игнорируя при этом инфляцию и рост стоимости энергоносителей.

Она отметила, что из-за поддержки Украины и антироссийских санкций в Европе наблюдаются серьёзные сложности в экономике, в том числе в вопросах поставок газа, однако закон о сокращении налогов, за принятие которого ратует Трасс, не решит проблему дефицита голубого топлива в промышленности.

«Британское правительство... перемещает свой фокус на вопросы внутреннего урегулирования налоговой системы. На мой взгляд, такими темпами правительство Великобритании долго не продержится», — подытожила Бутина.

Ранее член парламента Великобритании заявил о планах обратиться к председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияПравительствоМария БутинаЛиз Трасс
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