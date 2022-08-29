«Теряет дивиденды»: Почему Турция подняла плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция решила поднять плату за проход судов через пролив Босфор и Дарданеллы, поскольку в перспективе будет терять дивиденды на этом направлении из-за развития других транспортных коридоров. Такое мнение высказал политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Речь идет об открытии направления «Север-Юг»: грузы пойдут через Иран, Армению, Грузию и Азербайджан, далее – через Россию.

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«Турецкое государство теряет огромное количество средств, которые могли быть направлены в бюджет, поэтому им приходится принимать подобные решения», - отметил Курбанов в комментарии «Вечерней Москве».

Курбанов напомнил, что участвовать в проекте «Север – Юг» предлагали и Турции, но из-за противодействия ряда сил внутри страны Анкара отказалась. Однако для Индии, Китая и Пакистана он будет выгоднее, чем путь через Босфор – и короче, и дешевле.

По данным турецкой прессы, увеличенная ставка сборов за проход через Босфор и Дарданеллы станет действовать с 7 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Кемаль Аслан
ТЕГИ:ИранБизнесТурция
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