«Теряет дивиденды»: Почему Турция подняла плату за проход через Босфор и Дарданеллы
Турция решила поднять плату за проход судов через пролив Босфор и Дарданеллы, поскольку в перспективе будет терять дивиденды на этом направлении из-за развития других транспортных коридоров. Такое мнение высказал политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.
Речь идет об открытии направления «Север-Юг»: грузы пойдут через Иран, Армению, Грузию и Азербайджан, далее – через Россию.
«Турецкое государство теряет огромное количество средств, которые могли быть направлены в бюджет, поэтому им приходится принимать подобные решения», - отметил Курбанов в комментарии «Вечерней Москве».
Курбанов напомнил, что участвовать в проекте «Север – Юг» предлагали и Турции, но из-за противодействия ряда сил внутри страны Анкара отказалась. Однако для Индии, Китая и Пакистана он будет выгоднее, чем путь через Босфор – и короче, и дешевле.
По данным турецкой прессы, увеличенная ставка сборов за проход через Босфор и Дарданеллы станет действовать с 7 октября.
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