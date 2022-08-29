«Теряет дивиденды»: Почему Турция подняла плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция решила поднять плату за проход судов через пролив Босфор и Дарданеллы, поскольку в перспективе будет терять дивиденды на этом направлении из-за развития других транспортных коридоров. Такое мнение высказал политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Речь идет об открытии направления «Север-Юг»: грузы пойдут через Иран, Армению, Грузию и Азербайджан, далее – через Россию.