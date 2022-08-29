СМИ: Турция в пять раз увеличит сборы за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция намерена в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, изменения могут вступить в силу с 7 октября. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники в турецком Минтрансе.

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Как отмечает издание, Анкара имеет право повысить сборы, в том числе за маяк, медобслуживание и эвакуацию торговых судов, в соответствии с регулирующей судоходство в зоне проливов Конвенцией Монтре. По прежним условиям платежи были определены во французском франке, который составлял $0,80, однако со временем на фоне инфляции и роста цен сборы свелись к минимуму.

Сейчас действовавшая с 1983 года система ликвидирована; стоимость сборов планируется увеличить до $4. Отмечается, что нововведения позволят Турции увеличить ежегодные доходы с $40 млн до $200 млн, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:КораблиТурция
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