Клинцевич об ответном ударе ВКС по боевикам: правильная реакция на вызов
Сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН объяснил, что ответные действия ВКС РФ после нападения боевиков в Сирии необходимы для защиты российских военных в будущем.
Российские военнослужащие задействовали авиацию после нападения на совместный российской-турецкий патруль на трассе М-4 в сирийском Идлибе. ВКС РФ в ответ нанесли авиаудар по позициям боевиков в провинции Латакия, сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, российская авиация разбомбила позиции боевиков двух запрещённых в РФ террористических организаций в горах Джебель ат-Туркман. Одну из этих группировок подозревают в атаке на патруль.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что подобные ответные действия - правильная реакция на брошенный вызов, призванная защитить российских военнослужащих в будущем.
«Нападение на патруль - это вызов боевиков, которые несут реальную угрозу жизни российским солдатам. После чего была реакция, которая говорит «ещё раз посмеете – будет хуже!». Мы реагируем на такие вызовы, потому что там наблюдается тенденция сорвать патрулирование и нарушить мирный процесс. Ведь патрулирование - это постепенный переход к мирной жизни. А те, кто сегодня с оружием в руках нападают, и те, кто их курирует – прежде всего, американские спецслужбы, не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации. Главное – реакция на действия боевиков, потому что каждый из них должен знать – любой выстрел, и они будут уничтожены», - считает сенатор.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о взрыве на пути следования совместного патруля России и Турции в районе населённого пункта Эриха. Пострадали несколько российских и турецких военнослужащих. Среди россиян ранены трое. Их эвакуировали на базу в Хмеймиме, жизни пострадавших вне опасности.
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