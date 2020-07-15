Клинцевич об ответном ударе ВКС по боевикам: правильная реакция на вызов

Российские военнослужащие задействовали авиацию после нападения на совместный российской-турецкий патруль на трассе М-4 в сирийском Идлибе. ВКС РФ в ответ нанесли авиаудар по позициям боевиков в провинции Латакия, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, российская авиация разбомбила позиции боевиков двух запрещённых в РФ террористических организаций в горах Джебель ат-Туркман. Одну из этих группировок подозревают в атаке на патруль.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что подобные ответные действия - правильная реакция на брошенный вызов, призванная защитить российских военнослужащих в будущем.