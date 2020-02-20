Ученые опровергли искусственное происхождение коронавируса

Ранее многочисленные СМИ растиражировали информацию о том, что COVID-2019 мог появиться в результате исследований, которые проводились на животных в лабораторных условиях, пишут «Известия».

По последним данным, только в Китае от коронавируса скончались более двух тысяч человек, число зараженных перевалило за 74 тысячи, пишет Газета.ру. При этом за пределами Китая коронавирусом заразились 1149 человек.

Между тем, коронавирус нового типа выявлен ещё у двух россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии. По словам дипломатов, наших соотечественников в ближайшее время доставят в больницу, подчеркивает RT.

