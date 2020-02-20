Ученые опровергли искусственное происхождение коронавируса

20 февраля 202011:33

Теории о неестественном происхождении коронавируса COVID-2019 не имеют никаких реальных оснований. К такому заключению пришли медицинские эксперты из научных институтов Германии, США и других стран. Их заявление публикует авторитетный медицинский журнал The Lancet. Специалисты подчеркнули, что, проанализировав геномы коронавируса, они пришли к выводу, что он зародился «в условиях дикой природы». При этом специалисты подчеркнули, что поддерживают призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) содействовать распространению научных данных.

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Ранее многочисленные СМИ растиражировали информацию о том, что COVID-2019 мог появиться в результате исследований, которые проводились на животных в лабораторных условиях, пишут «Известия».

По последним данным, только в Китае от коронавируса скончались более двух тысяч человек, число зараженных перевалило за 74 тысячи, пишет Газета.ру. При этом за пределами Китая коронавирусом заразились 1149 человек.

Между тем, коронавирус нового типа выявлен ещё у двух россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии. По словам дипломатов, наших соотечественников в ближайшее время доставят в больницу, подчеркивает RT.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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