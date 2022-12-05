Тело Цзян Цзэминя кремировали в Пекине
5 декабря 202214:30
Тело экс-председателя КНР Цзян Цзэминя, скончавшегося 30 ноября, кремировали в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
В сообщении говорится, что в траурной церемонии приняли участие генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао и высшее партийное руководство КНР.
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет. У него была лейкемия, осложнённая полиорганной недостаточностью, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru