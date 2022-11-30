Путин выразил соболезнования в связи со смертью Цзян Цзэминя
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя КНР Цзян Цзэминя, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме, которая адресована действующему китайскому лидеру Си Цзиньпину, глава российского государства попросил передать «слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая».
«С именем Цзян Цзэминя неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», - говорится в документе.
Путин добавил, что в его сердце навсегда останется светлая память «о столь авторитетном политике и замечательном человеке».
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в возрасте 96 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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