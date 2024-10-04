Telegram объяснил недавние сбои ситуацией на Ближнем Востоке

Команда Telegram в официальном Telegram-канале опубликовала заявление, в котором объяснила недавние неполадки в работе мессенджера беспрецедентной нагрузкой в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Там заявили, что в связи с напряженной обстановкой в Израиле, Ливане и Иране пользователи могли столкнуться с проблемами в работе мессенджера, в частности с доступом к мультимедиа.

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Так же сообщается, что благодаря технической команде Telegram остался доступным в большинстве стран, и теперь все проблемы полностью устранены.

Последний сбой в работе мессенджера был зафиксирован 3 октября. Пользователи жаловались на медленную загрузку сообщений, у них не погружались чаты, фото и видео.

Ранее директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил НСН, что в результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям.

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ФОТО: ТАСС
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