Telegram объяснил недавние сбои ситуацией на Ближнем Востоке

Команда Telegram в официальном Telegram-канале опубликовала заявление, в котором объяснила недавние неполадки в работе мессенджера беспрецедентной нагрузкой в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Там заявили, что в связи с напряженной обстановкой в Израиле, Ливане и Иране пользователи могли столкнуться с проблемами в работе мессенджера, в частности с доступом к мультимедиа.