Пользователи жалуются на сбой в Telegram

Последний раз неполадки в работе Telegram наблюдались 1 октября. Тогда пользователи сообщали, что сообщения не доходят до контактов, также наблюдались трудности с загрузкой чатов и медиафайлов.

Ранее сбой произошел в работе Альфа-банка. Сотрдуница финансовой организации сообщала, что по всей России не работает система быстрых платежей банка, мобильное приложение, а сами сотрудники не могут использовать внутренние программы. Однако позже в Альфа-банке опровергли факт сбоя и объяснили трудности техническими работами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



