Пользователи жалуются на сбой в Telegram
В работе мессенджера Telegram фиксируется сбой, следует из данных сайта Downdetector.su.
Пользователи жалуются на медленную загрузку сообщений, у них не погружаются чаты, фото и видео.
Последний раз неполадки в работе Telegram наблюдались 1 октября. Тогда пользователи сообщали, что сообщения не доходят до контактов, также наблюдались трудности с загрузкой чатов и медиафайлов.
Ранее сбой произошел в работе Альфа-банка. Сотрдуница финансовой организации сообщала, что по всей России не работает система быстрых платежей банка, мобильное приложение, а сами сотрудники не могут использовать внутренние программы. Однако позже в Альфа-банке опровергли факт сбоя и объяснили трудности техническими работами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru