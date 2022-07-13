Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Катерина Губарева в своём Telegram-канале заявила о создании рабочей группы по восстановлению Новой Каховки.

В херсонской ВГА сообщили о 80 пострадавших при ударе ВСУ по Новой Каховке

По её словам, также были привлечены свыше 50 волонтеров, назначены выплаты в размере 400 тысяч рублей пострадавшим и два млн рублей - погибшим.

Она добавила, что для помощи в востановлении Новой Каховки из России была отправлена техника.

Ранее 182 жителя Новой Каховки Херсонской области подали в общественные приёмные местных властей заявления о повреждениях жилья в результате удара ВСУ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияДонбасс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры