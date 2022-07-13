Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки

По её словам, также были привлечены свыше 50 волонтеров, назначены выплаты в размере 400 тысяч рублей пострадавшим и два млн рублей - погибшим.

Она добавила, что для помощи в востановлении Новой Каховки из России была отправлена техника.

Ранее 182 жителя Новой Каховки Херсонской области подали в общественные приёмные местных властей заявления о повреждениях жилья в результате удара ВСУ, сообщает RT.

