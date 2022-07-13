Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Катерина Губарева в своём Telegram-канале заявила о создании рабочей группы по восстановлению Новой Каховки.
По её словам, также были привлечены свыше 50 волонтеров, назначены выплаты в размере 400 тысяч рублей пострадавшим и два млн рублей - погибшим.
Она добавила, что для помощи в востановлении Новой Каховки из России была отправлена техника.
Ранее 182 жителя Новой Каховки Херсонской области подали в общественные приёмные местных властей заявления о повреждениях жилья в результате удара ВСУ, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- ФК «Зенит» продлил контракт с Семаком
- Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки
- ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза
- Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023
- В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью
- Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи
- Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России
- В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России
- «От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»
- В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru