Тегеран пригрозил Западу последствиями из-за «урановой» резолюции МАГАТЭ
Тегеран предупредил западные страны о негативных последствиях резолюции, принятой Международными агентством по атомной энергии, призывающей Иран сотрудничать в рамках расследования факта обнаружения следов урана на трех объектах, не внесённых ранее в декларацию. С соответствующим заявлением выступило министерство иностранных дел Исламской республики.
В МИД Ирана назвали шаг МАГАТЭ «нелогичной и деструктивной» мерой. Подчёркивается, что резолюцию была принята, несмотря на то, что Тегеран проводит «самую прозрачную мирную ядерную программу в мире» по сравнению с другими государствами, находящимися под наблюдением агентства.
По оценке МИД Ирана, принятый документ продвигали Соединённые Штаты Америки и три европейские страны с целью усиления давления на Исламскую республику. Тегеран подчеркнул, что не намерен останавливать свою «мирную ядерную программу» в зависимости от своих нужд с соблюдением обязательств в рамках международных договоров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент США Джо Байден недавно заявил, что иранцы «сами освободят себя очень скоро», намекая на проходящие протесты в стране. В ответ президент Ирана Ибрахим Раиси заметил, что страна «была освобождена в ходе исламской революции в 1979 году» и больше никогда «не станет дойной коровой США».
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