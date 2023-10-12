Тегеран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты

По его словам, для этого нужно подготовить необходимую банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений. Кроме того, странам БРИКС необходимо урегулировать свой торговый баланс в любой другой валюте, а объем импорта и экспорта рассчитать уже в своих национальных валютах.

Ранее в МИД РФ заявили, что возможно создание единой валюты БРИКС в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

