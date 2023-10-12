Тегеран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты

Иран одобряет идею создания единой валюты между странами БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра экономики и финансов страны по вопросам экономической политики Сейеда Али Роухани.

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По его словам, для этого нужно подготовить необходимую банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений. Кроме того, странам БРИКС необходимо урегулировать свой торговый баланс в любой другой валюте, а объем импорта и экспорта рассчитать уже в своих национальных валютах.

Ранее в МИД РФ заявили, что возможно создание единой валюты БРИКС в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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