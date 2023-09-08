В МИД РФ: возможно создание единой валюты БРИКС в будущем

Он заявил, что этот путь «небыстрый, непростой». «Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться», — заявил дипломат.

Ранее посольство РФ в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

