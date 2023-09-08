В МИД РФ: возможно создание единой валюты БРИКС в будущем
8 сентября 202304:04
В будущем может быть создана единая валюта в БРИКС, страны к этому придут, сообщил TV BRICS директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
Он заявил, что этот путь «небыстрый, непростой». «Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться», — заявил дипломат.
Ранее посольство РФ в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В МИД РФ: возможно создание единой валюты БРИКС в будущем
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru