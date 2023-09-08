В МИД РФ: возможно создание единой валюты БРИКС в будущем

В будущем может быть создана единая валюта в БРИКС, страны к этому придут, сообщил TV BRICS директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

СМИ: Саудовская Аравия готова к экономическому партнерству с БРИКС

Он заявил, что этот путь «небыстрый, непростой». «Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться», — заявил дипломат.

Ранее посольство РФ в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ВалютаБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры