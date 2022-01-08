Тарифы на ЖКХ в Казахстане не повысят до начала лета

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышать до 1 июля. Об этом заявило Министерство национальной экономики страны.

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«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Сообщается, что в Казахстане планируют ввести мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. Уточняется, что речь идет также о водоснабжении, водоотведении, газе, электроэнергии и теплоснабжении.

Ранее сообщалось, что агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана проверит деятельность 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
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