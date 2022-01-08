В Казахстане 180 продавцов сжиженного газа проверят на факт сговора

«По состоянию на 7 января АЗРК начало расследования в отношении предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа: 85 - в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что все антимонопольные расследования начаты по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный газ.

В Казахстане в первые дни января вспыхнули протесты против повышения цен на этот вид топлива. Стоимость литра сжиженного газа резко выросла с 60 до 120 тенге (10 и 21 рубль соответственно). Позже в республике на 180 дней ввели государственное регулирование цен на ключевые товары, в том числе газ, бензин, дизельное топливо. Власти установили предельную стоимость сжиженного газа: в Мангистауской области — 50 тенге за литр, в Алма-Ате — 65 тенге, в Нур-Султане — 70 тенге.

