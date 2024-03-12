Таможенники в Литве конфисковали первую машину с российскими номерами

Таможенная служба Литвы сообщила, что конфисковала автомобиль с российскими номерами на пункте пропуска Мядининкай. По данным ведомства, за рулем Audi Q7 находился гражданин Молдавии, который намереваплся пересечь границу с Белоруссией.

Инцидент произошел 11 марта в 23:00 по местному времени (22:00 мск). При проверке документов выяснилось, что владеет автомобилем гражданин России. В отношении водителя составили протокол об административном нарушении, машину конфисковали.