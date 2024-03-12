Таможенники в Литве конфисковали первую машину с российскими номерами
Таможенная служба Литвы сообщила, что конфисковала автомобиль с российскими номерами на пункте пропуска Мядининкай. По данным ведомства, за рулем Audi Q7 находился гражданин Молдавии, который намереваплся пересечь границу с Белоруссией.
Инцидент произошел 11 марта в 23:00 по местному времени (22:00 мск). При проверке документов выяснилось, что владеет автомобилем гражданин России. В отношении водителя составили протокол об административном нарушении, машину конфисковали.
11 марта в Литве вступил в силу запрет на использование на территории страны автомобилей с российскими регистрационными номерами. Исключения распространяются только на машины дипломатов и автомобили, которые транзитом следуют в Калининградскую область. В случае нарушения запрета владельцам автомобилей грозит штраф и конфискация транспортного средства.
Владельцы находящихся на территории Литвы автомобилей с номерами РФ должны их перерегистрировать. Аналогичные правила ввела Эстония, пригрозив штрафами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru