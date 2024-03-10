Власти Литвы пригрозили конфисковать 50 машин с госномерами РФ
Находящимся в Литве 50 автомобилям с российскими госномерами грозит конфискация с понедельника, 11 марта, заявила в эфире радио LRT глава таможенного департамента республики Ирмина Фролова-Милашене.
«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», - сообщила она.
В начале марта департамент предупреждал, что транспортные средства с российскими госномерами должны покинуть Литву до 11 марта. В противном случае автомобиль подлежит конфискации, а ее владельцу грозит штраф в размере до шести тысяч евро. Исключение сделано для машин дипломатического корпуса.
Ранее власти Литвы закрыли для граждан РФ железнодорожные станции Кяна и Кибартай. Пассажиры российских поездов не могут покидать вагоны на этих остановочных пунктах, отмечает «Радиоточка НСН».
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