«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», - сообщила она.

В начале марта департамент предупреждал, что транспортные средства с российскими госномерами должны покинуть Литву до 11 марта. В противном случае автомобиль подлежит конфискации, а ее владельцу грозит штраф в размере до шести тысяч евро. Исключение сделано для машин дипломатического корпуса.

Ранее власти Литвы закрыли для граждан РФ железнодорожные станции Кяна и Кибартай. Пассажиры российских поездов не могут покидать вагоны на этих остановочных пунктах, отмечает «Радиоточка НСН».

