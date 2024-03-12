В Эстонии потребовали до 13 марта перерегистрировать авто с российскими номерами

Как заявил сотрудник Департамента полиции и погранохраны Эстонии Андрес Кирсинг, необходимость в перерегистрации связана с запретом на въезд машин с российскими номерами на территорию республики.

«Если автомобиль не перерегистрирован, то это нарушение, которое наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц или 400 евро», - заключил Кирсинг.

Ранее глава отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита заявил, что автомобилям, зарегистрированным в России, следует покинуть территорию страны до 16 марта, сообщает RT.

