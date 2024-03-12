В Эстонии потребовали до 13 марта перерегистрировать авто с российскими номерами
Эстонские власти пригрозили штрафом автовладельцам, которые до 13 марта не успеют перерегистрировать автомобили с российскими номерами, сообщает ТАСС.
Как заявил сотрудник Департамента полиции и погранохраны Эстонии Андрес Кирсинг, необходимость в перерегистрации связана с запретом на въезд машин с российскими номерами на территорию республики.
«Если автомобиль не перерегистрирован, то это нарушение, которое наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц или 400 евро», - заключил Кирсинг.
Ранее глава отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита заявил, что автомобилям, зарегистрированным в России, следует покинуть территорию страны до 16 марта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru