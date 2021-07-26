«Нечем торговать!» Экс-посол предрек крах предложению Мишустина по Курилам

«Не думаю, что это интересно японцам. Там же торговать нечем. Что продавать-то в таможенной зоне? Думаю, что это японцев это мало устроит», - заявил дипломат.

По его словам, в конечном счете, все будет зависеть от того, что именно Мишустин предложит создать: совместные производства или особые условия для деятельности бизнеса.

«Это уже много раз обсуждали, и, в общем, проблемы ясны. Если российская сторона хочет их разрешить, то нужно выказывать свое согласие на то, что как это было и в опасном промысле, что деятельность и российских, и японских предпринимателей не будет расцениваться как нарушение соответственно японского и российского законодательства», - пояснил экс-посол.

При этом даже в случае создания таких особых условий Панов призвал не ждать особой активности от японских представителей бизнеса на Курильских островах.

«Я не вижу такого варианта событий, при котором японские предприниматели пойдут вкладываться в эти предприятия. Там нечего делать! Единственный вариант, который я вижу, - это переработка рыбы. Ну и все. Туристы туда не поедут в большом количестве. Туда добраться не так просто. Климат меняется быстро. В общем, не думаю, что в этом предложении есть какие-то перспективы», - заключил Панов.

Мишустин пояснил, что создание свободной таможенной территории нужно, «чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары». Также он предложил освобождение от налогов почти всех основных видов деятельности, «не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов», то есть вылов рыбы.